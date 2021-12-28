Новейший российский самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. Об этом сообщил на встрече с журналистами глава Минпромторга Денис Мантуров.

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"Мы закончили все сертификационные полеты для базового сертификата. Сертификационных полеты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году, и в 2023-м, так как он будет расширяться вплоть до 2024 года", - отметил министр.

По его словам, внесение в сертификат изменений, предполагающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 2022 год.

Как пояснили в Минпромторге, базовый сертификат включает крыло из иностранных материалов и импортный двигатель.

Ранее пресс-служба "Ростеха" сообщила, что самолет МС-21-300 с крылом, изготовленным из полимерных композиционных материалов российского производства, выполнил первый полет. По словам летчика-испытателя, все системы работали в штатном режиме.

Доля композитов в конструкции самолета составляет около 40%, что является рекордным показателем для среднемагистральных самолетов. Конструкторам удалось увеличить ширину фюзеляжа и расширить салон, что повышает комфортность самолета для пассажиров.