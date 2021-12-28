Над Землей начался «новогодний» парад планет

Его можно будет наблюдать до 7 января.

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Его можно будет наблюдать до 7 января. В Московском планетарии отметили, что это астрономическое явление, при котором за один вечер можно увидеть почти все планеты Солнечной системы, кроме Марса, Меркурия и Плутона.

«Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и Венера будут сиять новогодней гирляндой, постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем», — говорится в сообщении Московского планетария.

Специалисты подчеркнули, что лучшее время для наблюдений — с 16:00 до 18:00. Оптимальные условия видимости будут на юге России.