"Ангара-А5" стартовала с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России провели третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" и габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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"В понедельник, 27 декабря, в 22 часа 00 минут (мск) с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки", - сообщили в военном ведомстве.

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В Минобороны РФ отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Ангара-А5" прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

"Ангара-А5" взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России. "Стартовавшая в 22 часа 00 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета космического назначения "Ангара-А5" в расчетное время - 22 часа 03 минуты (мск) принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС", - сообщили в военном ведомстве.

Разгонный блок "Персей" - модернизированная версия блока, создававшегося для ракеты "Протон-М". Разработчиком блока является РКК "Энергия". Как ранее сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в 2021 году разгонный блок "Персей" впервые будет запущен на тяжелой ракете-носителе "Ангара-А5".