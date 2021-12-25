Запуск ракеты «Ангара-А5» перенесли в третий раз

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк вновь перенесен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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«Ожидается, что запуск состоится до конца года», - сказал источник. Причины переноса пока не называются.

Изначально планировалось, что ракета будет запущена 23 декабря, однако пуски переносились на 24 и 25 декабря.

Предыдущий старт состоялся 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

«Ангара» - семейство новейших российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями. Это ракеты-носители от легкого до тяжелого классов. Они способны доставлять на орбиту от 3,5 т («Ангара-1.2») до 38 т («Ангара-А5В»).