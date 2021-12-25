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30 минут назад

Ученые обнаружили опасную мутацию коронавируса

Коронавирус научился скрываться от иммунной системы человека, заявили ученые из университета штата Огайо. Соответствующая статья опубликована на сайте вуза.

Ученые обнаружили опасную мутацию коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи утверждают, что патоген распространяется между клетками, ограничивая высвобождение вирусных частиц. В результате антитела не могут устранить инфекцию. Усиливает передачу вируса между клетками то, что COVID-19 может сливаться с клеточной мембраной-мишенью, отмечают эксперты.

Передача от клетки к клетке не чувствительна к ингибированию антителами от зараженных COVID-19 или вакцинированных лиц, отметил один из авторов исследования, профессор вирусологии Шана-Лу Лю.

Институт биоорганической химии РАН тем временем планирует создать препарат на основе антител, который будет способен нейтрализовать новый штамм коронавируса «Омикрон», сообщили ранее СМИ.

Наука и техника,РАН,
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