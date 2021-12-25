Ступень Falcon 9 совершила сотую посадку

Издание отмечает, что из 31 пуска носителя Falcon 9 его первые ступени успешно возвратились на Землю 30 раз.

«Мы очень рады этому, и мы также рады видеть, как мало новых ступеней мы должны производить с годами, и мы разрабатываем надежные процессы обслуживания автопарка», — сказала директор по управлению полетами Dragon в SpaceX Сара Уолкер .

В декабре издание SpaceNews заметило , что данная американская компания по числу пусков превосходит все страны, кроме Китая.

В том же месяце газета The Washington Post написала, что SpaceX разрушила монополию «Роскосмоса» на доставку людей к МКС. По мнению директора по планированию программ аналитической организации Secure World Foundation Брайана Видена, с которым побеседовало издание, «США больше не нужна Россия, чтобы добраться до МКС, и SpaceX съедает, если не разрушает, рынок российских коммерческих пилотируемых пусков».