Франция побила рекорд по заражению коронавирусом

Французские медики впервые с начала пандемии зафиксировали за сутки без малого 105 тыс. зараженных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Франции.

ТАСС отмечает, что антирекорд заболеваемости коронавирусной инфекции обновляется в стране несколько дней подряд. В предыдущий раз это произошло в пятницу, 24 декабря, когда были зарегистрированы 91,6 тыс. зараженных, днем ранее - 91,6 тыс. инфицированных, что также стало антирекордом. Все эти цифры превышают, в частности, число заболевших COVID-19, наблюдавшееся на пике второй волны - 86,8 тыс. новых случаев, выявоенных 7 ноября 2020 года.