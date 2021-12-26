В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Во Франции заболеваемость COVID-19 впервые превысила 100 тыс. новых случаев в сутки

Французские медики впервые с начала пандемии зафиксировали за сутки без малого 105 тыс. зараженных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Франции.

Франция побила рекорд по заражению коронавирусом
Фото: Eric Gaillard/ReutersEric Gaillard/Reuters

"По состоянию на 25 декабря [за сутки выявлено] 104 611 подтвержденных новых случаев", - сообщили в минздраве.

ТАСС отмечает, что антирекорд заболеваемости коронавирусной инфекции обновляется в стране несколько дней подряд. В предыдущий раз это произошло в пятницу, 24 декабря, когда были зарегистрированы 91,6 тыс. зараженных, днем ранее - 91,6 тыс. инфицированных, что также стало антирекордом. Все эти цифры превышают, в частности, число заболевших COVID-19, наблюдавшееся на пике второй волны - 86,8 тыс. новых случаев, выявоенных 7 ноября 2020 года.

Ранее максимальную за все время пандемии скорость распространения SARS-CoV-2 зафиксировали в Италии.

Последние новости
Наука и техника,COVID-19,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители