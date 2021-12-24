Пользователям Windows угрожает скрытный вирус

Одна из обнаруженных полезных нагрузок называется Blister. Она выступает в качестве загрузчика для других вредоносных программ. На сегодняшний день этот вирус практически не определяется защитными системами. Злоумышленники, ответственные за Blister, используют множество методов, чтобы оставаться незаметными. Один из них — использование сертификатов для подписи кода.