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34 минуты назад

Пользователям Windows угрожает скрытный вирус

ИБ-компания Elastic Security обнаружила на компьютерах под управлением Windows вредоносный код, который маскируется под действительный сертификат, сообщает портал Bleeping Computer.

Пользователям Windows угрожает скрытный вирус
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одна из обнаруженных полезных нагрузок называется Blister. Она выступает в качестве загрузчика для других вредоносных программ. На сегодняшний день этот вирус практически не определяется защитными системами. Злоумышленники, ответственные за Blister, используют множество методов, чтобы оставаться незаметными. Один из них — использование сертификатов для подписи кода.

Эксперты отмечают, что Blister активна уже три месяца. Они также вывили возможного владельца вредоносного ПО — это компания под названием Blist LLC, чья электронная почта зарегистрирована в домене Mail.Ru.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что пользователи Microsoft Teams оказались в опасности из-за нескольких обнаруженных уязвимостей.

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