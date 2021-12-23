ИИ захватывает Россию: как искусственный интеллект внедряется в жизнь

В Республике Татарстан первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак провел заседание Совета по развитию цифровой экономики на тему «О внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере». Участники обсудили барьеры по масштабному применению ИИ: отсутствие четких определений и стандартов, правового регулирования и кадров. О том, как будут потрачены более 30 млрд рублей, выделенных на федеральный проект «Искусственный интеллект», и кто ошибается чаще: рентгенолог или алгоритм — читайте в репортаже InScience.News.Модератор форума, Андрей Турчак, перед началом обсуждения выделил моменты, требующие обсуждения. Специальная квота для регионов для их развития и привлечения новых кадров — большинство специалистов стремятся либо в большие города, либо вообще в другие страны. Совсем недавно, в ноябре президент обозначил 2 ключевые задачи: снятие избыточных барьеров для масштабного применения ИИ, формирование правовой среды и защита прав и интересов граждан. Важно создать доверие к ИИ у населения. Необходимо и определить юридическое содержание термина ИИ, предусмотреть защиту авторских прав, анонимизацию данных, которые он использует. Каждый должен быть проинформирован о том, что за ним наблюдает ИИ. Так же необходимо исключить дискриминационные алгоритмы. Внедрение ИИ подразумевает еще и переход к непрерывному обучению и развитие отечественной электроники — соответствующие сферы должны подстроиться под изменения, а государство поддержит их. В частности, для тех, кто использует продукты отечественной электроники, будут введены налоговые льготы. Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства РФ, заявил, что ИИ — приоритетное направление развития научной отрасли. Далее он сосредоточился на мерах поддержки развития ИИ. Более 50 проектов в Росси получат от 10 до 100 млн рублей в рамках конкурса Сколково. 1200 стартапов до 2024 пройдут акселерационные программы и получат поддержку. В этом году по итогам независимой оценки экспертов были выбраны шесть опорных центров в сфере развития ИИ: Физтех, Институт системного программирования РАН, ИТМО, ВШЭ, Сколтех, Иннополис. На поддержку этих институтов до 2024 года будут выделены 5,2 млрд рублей, а еще 2,5 млрд будут привлечены за счет индустриальных партнеров. Число центров в будущем может быть увеличено, если такая практика покажет свою эффективность. Что касается подготовки кадров, то Минобрнауки утвердило новый перечень специальностей, связанных с ИИ. По словам Чернышенко, к 2024 году по этому направлению в России должно существовать 10 программ бакалавриата и 40 магистратуры. Сейчас количество бюджетных мест по этим программам увеличено в вузах на 7000, хотя дефицит специалистов остается. Чернышенко отметил и необходимость не только подготовки кадров, но и создания условий для их работы. 64% опрошенных специалистов довольны удовлетворены условиями работы, это довольно высокий показатель. Помимо подготовки кадров и финансирования отрасли, необходимы и надежные данные. До 2022 года по поручению президента 62 органа исполнительной власти должны подготовить как минимум по два размеченных датасета. Разработанные на основе этих данных сервисы кардинально увеличат эффективность госуправления. Сейчас есть предложения к созданию датасетов привлечь волонтеров. Рустам Минниханов, президент Татарстана, рассказал о том, что республика — один из лидеров в IT-технологиях и ИИ. Татарстан занимает первое место среди регионов Росси по уровню цифровизации. Здесь расположены более 3 тысяч IT-компаний и первый IT-парк, где работают 328 резидентов. В этом году будет запущена новая площадка в Казани площадью более 45 тысяч м2 в черте города. В поступлении в Иннополис заинтересованы успешные выпускники школ — в этом году по проходному баллу университет занял третье место. В федеральном опорном образовательном центре уже прошли обучение около 16 тысяч преподавателей и учителей со всей страны. Удобство жителей Иннополиса развивается благодаря ИИ — разработана система доставки продуктов, действует беспилотное такси. Для последнего пришлось внести изменения в законодательство. Сейчас ведется работа по внедрению беспилотного метро в Казани. Преодоление правовых барьеров — ключевой момент в реализации ИИ, отметил Минниханов. 2022 год в республике объявлен годом цифровизации. Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, назвал Иннополис центром изменения всей системы подготовки специалистов, причем не только IT-профиля. Ни одна традиционная специальность не может обойтись без цифровых компетенций. Но важна не только подготовка кадров, но и внедрение технологий — бизнес и заказчиков нужно стимулировать на это. В этом поможет система предоставления грантов, причем на них претендовать могут и малые предприятия, и крупные — на это предусмотрено порядка 50 миллиардов рублей. Спикер также отметил важность информационной безопасности и защиты населения. Владислав Федулов, заместитель министра экономического развития РФ, рассказал о реализации федерального проекта «Искусственный интеллект». На весь проект выделен 31,5 млрд рублей — вроде немного, но это первое подобное сфокусированное вливание денег в эту отрасль. Треть от этой суммы будет направлена на поддержку внедрения пилотных решений, по 7 млрд — на поддержку исследовательских центров и грантовую поддержку разработчиков. Не забыли и про хакатоны, лекции, разработку программ обучения и проведение форумов и социологические опросы. Федулов отметил, что небольшое количество центров — это необходимость, связанная с относительно небольшой суммой для финансирования. Число центров будет расти, но не стоит забывать, что основная цель их деятельности — внедрение конкретных продуктов. Один из барьеров — сами люди, считает Федулов. Например, в медицине многие против использования ИИ. Среди экспериментальных правовых кейсов сразу два связаны со здравоохранением: оценка эффективности препаратов и телемедицина. Остальные три посвящены беспилотникам. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк», отметил три ключевых направления в области: этика искусственного интеллекта (Россия уже приняла кодекс этики ИИ), развитие международного сотрудничества (месяц назад Россия подписала соглашение с Советом Европы о вступлении в программу партнерства) и формирование правового поля. В информационной безопасности главное не перестараться — иначе не будет возможности развития. Обсуждение проблем должно происходить при участии экспертов и бизнеса.Александр Крайнов, руководитель направления компьютерного зрения и технологий машинного интеллекта в Яндексе, сказал: «Уровень доверия к ИИ напрямую связан с пониманием его работы — специалисты доверяют ему гораздо больше». Значит, необходимо повышать грамотность в этом вопросе. Главным критерием, пожалуй, является полезность внедрения ИИ. Например, в медицине: конечно, ИИ будет ошибаться. Но будет ли это происходить чаще, чем при принятии решений человеком? Если нет, то технология доказывает необходимость использования. В целом, Крайнов выступает за максимально прагматичный подход: если нет четкого ответа, чем плохо конкретное решение, но при этом оно решает проблемы, его необходимо постепенно внедрять в практику. Следующие участники перешли к более подробному обсуждению правового регулирования в сфере искусственного интеллекта. Руслан Ибрагимов, директор по правовым исследованиям Высшей школы экономики, подчеркнул, что законодательная система балансирует между интересами разных групп: граждане, наука, бизнес, государство. Эти интересы часто не совпадают и меняются со временем. Любые регуляторные нововведения будут бессмысленны, если нет механизмов обеспечения ответственности. Нужно четкое ее распределение между теми, кто участвует во внедрении продукта и кто будет отвечать за его ошибки. Интеллектуальная собственность сегодня защищена только в случае, если решение создано человеком, из-за это есть риск, что они будут скрывать, что ИИ участвовал в разработке. Необходимо защитить и разработчиков, и население. И, конечно, стоит определиться с тем, что такое ИИ с юридической точки зрения. В обсуждении должны принять участие и математики, и политики, и юристы, и философы.Максим Федоров, ректор НТУ «Сириус», развил тезис предыдущего докладчика о запутанной терминологии. Сейчас многие межгосударственные соглашения пытаются переписать под предлогом внедрения ИИ. Поэтому важно активно участвовать в международном написании нормативно-технической базы. В связи с этим нужно уделить больше внимания подготовке людей, которые могли бы заняться разработкой такой документации — сейчас их критически мало. Важны и методы, которые используются для изменения правового поля. Сейчас это по большей части дискуссии. Безусловно, это важнейший инструмент, но устранить асинхронность этого процесса поможет научный подход.Рустам Минниханов рассказал об использовании ИИ в системе фотофиксации нарушений ПДД. Для разработки алгоритмов использовали более 8 млн изображений. Это сделало возможным определение около пятиста моделей автомобилей. Такое решение позволило более 60% (порядка 5 млн) нарушений обрабатывать в автоматическом режиме, что сэкономило республике колоссальное количество ресурсов. Менее удачно закончился эксперимент в системе документооборота, который провели центр «Практика» и Казанский Федеральный Университет — его предсказания решений исполнителей оказались верны лишь в 63% случаев. В конце все равно должен стоять человек. Например, сотрудник ДПС, который и будет принимать решение. Минниханов так же отметил важность вычислительных мощностей, которых сегодня часто не хватает.Бариев Искандер, начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности в АНО ВО «Университет Иннополис», отметил низкое качество данных, с которыми приходится работать. Сейчас Иннополис занимается разработкой стандартов их хранения. Двухмесячный эксперимент показал, что врачи-рентгенологи уже после трех часов работы начинают совершать ошибки. ИИ мог бы решить эту проблему и предоставить второе мнение. Иннополис работает с регионами, предлагая им эту разработку, но все отказываются из-за отсутствия у этого алгоритма сертификата на медицинское изделие. Получить его невозможно из-за неподходящей правовой базы — специалисты, которые участвуют в выдаче сертификатов, не могут даже оценить работа этого продукта. Нина Яныкина, ректор АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035», рассказала о применении ИИ для рынка вакансий и оценке стоимости конкретной компетенции — такой подход позволит людям лучше ориентироваться при выборе профессии. При этом для эффективного использования ИИ необходимо исключить асинхронность между учреждениями, предоставив взаимный доступ к данным и договориться о единых правилах игры. Андрей Незнамов, участник разработки Кодекса этики ИИ, отметил выгодность инвестиций в ИИ и ключевое место ГЧП в этой сфере — к 2027 году реализация поправок принесет капитализацию 700 млрд рублей, при оптимистичном — 1,8 трлн рублей.Закончилось обсуждение выступлением представителей Москвы и Петербурга.Инна Святенко, депутат Московской городской думы, рассказала, что в столице ИИ уже участвует в обработке снимков КТ, МРТ, рентгена, предлагает варианты терапии. Она еще раз подчеркнула необходимость того, чтобы конечное решение было за человеком. Перед государством уже стоит вопрос по включению ИИ в гарантию бесплатного медобслуживания. Станислав Казарин подтвердил важность обезличивания данных. Это упростит учреждениям процедуру сбора данных. При этом важнее замороженных датасетов — динамические, потоковые, например, для транспортных моделей. Поспособствует более быстрому внедрению ИИ введение экспериментальных правовых режимов в регионах, и Санкт-Петербург готов к участию в таком эксперименте.Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Facebook и Twitter.