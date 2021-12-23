Ученый изобрел устройство, имитирующее вкус разной еды

Японский учёный из университета Мэйдзи Гомей Миясита изобрёл крайне интересное устройство — Taste the TV (TTTV). С его помощью пользователь может ощутить вкус совершенно разной еды.
Работает система, в основу которой лёг специальный экран, достаточно просто. В девайс встроены десять канистр и именно из них подаются ароматизаторы. Какие именно — зависит от того, что в данный момент показывается на экране.
Далее готовая жидкость подаётся на гигиеническую плёнку, которая покрывает поверхность — именно её могут облизнуть пользователи и ощутить тот или иной вкус.
Цель состоит в том, чтобы люди могли получить опыт чего-то вроде посещения ресторана на другом конце света, пока они остаются дома. Гомей Мияшита
Сообщается, что над проектом работает непосредственно Мияшита и 30 его студентов. На разработку прототипа экрана ушло около 1 года. Создатель девайса рассказал, что в случае, если устройство поступит в широкую продажу, его итоговая цена составит около 875 долларов (64 тыс рублей).