Ученый изобрел устройство, имитирующее вкус разной еды

Японский учёный из университета Мэйдзи Гомей Миясита изобрёл крайне интересное устройство — Taste the TV (TTTV). С его помощью пользователь может ощутить вкус совершенно разной еды.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Работает система, в основу которой лёг специальный экран, достаточно просто. В девайс встроены десять канистр и именно из них подаются ароматизаторы. Какие именно — зависит от того, что в данный момент показывается на экране.

Далее готовая жидкость подаётся на гигиеническую плёнку, которая покрывает поверхность — именно её могут облизнуть пользователи и ощутить тот или иной вкус.

Цель состоит в том, чтобы люди могли получить опыт чего-то вроде посещения ресторана на другом конце света, пока они остаются дома. Гомей Мияшита