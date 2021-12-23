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36 минут назад

Twitter оштрафовали в России еще на три миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал компанию Twitter еще на три миллиона рублей за отказ удалять запрещенный в России контент. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе инстанции.

Twitter оштрафовали в России еще на три миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы по делу № 5-3175/21 об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении организации Твиттер, Инк. (Twitter, Inc), Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации («Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации»)», — говорится в официальном сообщении.

16 декабря сообщалось, что компании Twitter выписали в России два штрафа. Сумма первого составила три миллиона рублей, второго — семь миллионов рублей.

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