Илон Маск похвалил Россию

Американский миллиардер, глава компании SpaceX и основатель Tesla Илон Маск положительно оценил работы РФ по доставке космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Он отметил, что Россия неоднократно выручала США в космической отрасли. При этом бизнесмен добавил, что теперь у американцев нет острой нужды арендовать места в «Союзах» или доставлять с их помощью грузы на станцию, сообщает Babylon Bee.