Илон Маск похвалил Россию

Американский миллиардер, глава компании SpaceX и основатель Tesla Илон Маск положительно оценил работы РФ по доставке космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Он отметил, что Россия неоднократно выручала США в космической отрасли. При этом бизнесмен добавил, что теперь у американцев нет острой нужды арендовать места в «Союзах» или доставлять с их помощью грузы на станцию, сообщает Babylon Bee.
«SpaceX доставляет американских и неамериканских астронавтов на МКС. Раньше США зависели в этом от России, и она делает хорошую работу», - сказал Илон Маск.
Как пишет «Экономика сегодня», США активно работают над созданием своих космических кораблей. Уже в 2022 году могут начаться перекрестные полеты России и Соединенных Штатов к станции.
Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в NASA надеются на продолжение сотрудничества с Россией в рамках Международной космической станции.