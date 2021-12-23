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6 минут назад

Илон Маск похвалил Россию

Американский миллиардер, глава компании SpaceX и основатель Tesla Илон Маск положительно оценил работы РФ по доставке космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Он отметил, что Россия неоднократно выручала США в космической отрасли. При этом бизнесмен добавил, что теперь у американцев нет острой нужды арендовать места в «Союзах» или доставлять с их помощью грузы на станцию, сообщает Babylon Bee.

Илон Маск похвалил Россию
Фото: ReutersReuters

«SpaceX доставляет американских и неамериканских астронавтов на МКС. Раньше США зависели в этом от России, и она делает хорошую работу», - сказал Илон Маск.

Как пишет «Экономика сегодня», США активно работают над созданием своих космических кораблей. Уже в 2022 году могут начаться перекрестные полеты России и Соединенных Штатов к станции.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в NASA надеются на продолжение сотрудничества с Россией в рамках Международной космической станции.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,NASA,
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