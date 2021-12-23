Определены факторы смертельных случаев COVID-19

Ученые Медицинской школы Халл-Йорка и факультета математики Йоркского университета определили уникальные маркеры в крови пациентов с COVID-19, которые позволяют предупредить тяжелое течение болезни и смертельные исходы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в архиве препринтов iScience.

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Исследователи протестировали образцы крови более 160 пациентов, госпитализированных во время первой и второй волны пандемии. Были измерены уровни 25 цитокинов и хемокинов — белков в крови, которые регулируют иммунный ответ. Также ученые оценили уровень 171 микроРНК, который отражает степень поражения тканей коронавирусом.