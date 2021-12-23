В России зарегистрирован препарат от коронавируса «Мир 19»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от COVID-19, названный «Мир 19». Об этом сказано на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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Согласно опубликованной информации, новый препарат для вакцинации от коронавируса разработали в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии». Процессом руководила глава ФМБА Вероника Скворцова. Название вакцины расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК». Она избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не трогая геном человека.

Главные компоненты препарата — синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК). Внутри инфицированной клетки организма они нацеливаются на геном патогена и провоцируют его деградацию.

По словам Скворцовой, расшифровка генома вируса SARS-COV-2 предоставила им возможность установить внутри него оптимальные мишени. Ей стала самая консервативная последовательность РНК вируса, которая кодирует РНК-полимеразу. Как пояснила эксперт, вирус без этого фермента теряет способность размножаться внутри организма.