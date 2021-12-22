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1 час назад

Минприроды предупредило о риске дефицита урана в России к 2030-2035 годам

Россия может столкнуться с дефицитом уранового сырья к 2030-2035 годам из-за истощения запасов разрабатываемых месторождений. Об этом говорится в государственном докладе "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов России в 2020 году", подготовленном Минприроды.

России грозит дефицит урана
Фото: ТАССТАСС

"К 2030-2035 годам в России возможно формирование дефицита уранового сырья, пригодного для освоения в текущих экономических условиях, что будет связанно с истощением запасов разрабатываемых урановых месторождений", - говорится в документе.

В министерстве отметили, что в России сосредоточены значительные запасы урана, однако большая часть руд характеризуется низким качеством, что затрудняет или делает невозможной их отработку в современных экономических условиях.

"Уже в настоящее время необходимо усилить поиски месторождений высокотехнологичных руд в песчаниках пластового типа, месторождений с богатым оруденением в вулкано-тектонических структурах и в древних структурно-стратиграфических "несогласиях", - добавили в Минприроды.

Как следует из государственного доклада, по состоянию на 1 января 2021 года извлекаемые запаса урана по категориям A+B+C1 составляют 327,1 тыс. тонн, а по категории С2 - 383,5 тыс. тонн. При этом объем добычи уранового сырья по итогам 2020 года составил 2 897 тонн, в то время как прирост запасов урана за счет геологоразведки достиг 281 тонны.

Добычу урана в России осуществляют предприятия холдинга "Атомредметзолото", входящего в госкорпорацию "Росатом".

Наука и техника,Минприроды,Росатом,
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