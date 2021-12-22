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2 часа назад

Морщины на лбу оказались признаком преждевременной смерти

Ученые Больничного центра Тулузского университета в ходе научной работы выяснили, что явно выраженные морщины являются намеком на то, что человек склонен к преждевременной смерти.

Морщины на лбу назвали сигналом преждевременной смерти
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В рамках исследования специалисты привлекли порядка 3200 добровольцев в возрасте от 32 до 62 лет. Наблюдение за ними велось порядка 20 лет. За все время работы умерло 233 участника.

Сообщается, что каждому участнику эксперимента был присвоен балл от нуля до трех — чем меньше балл, тем меньше у человека морщин. В результате статистического анализа было установлено, что у людей, имеющих морщины на лбу, риск преждевременной смерти был выше, чем у тех, у кого совсем их не было. Как выяснилось, участников,, которые рано умерли, имеющие по два или три балла, было в 10 раз больше, чем добровольцев с 0 баллов.

По мнению ученых, обусловлено это тем, что глубокие морщины свидетельствуют о сердечно-сосудистых болезнях.

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