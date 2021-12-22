Морщины на лбу назвали сигналом преждевременной смерти

Сообщается, что каждому участнику эксперимента был присвоен балл от нуля до трех — чем меньше балл, тем меньше у человека морщин. В результате статистического анализа было установлено, что у людей, имеющих морщины на лбу, риск преждевременной смерти был выше, чем у тех, у кого совсем их не было. Как выяснилось, участников,, которые рано умерли, имеющие по два или три балла, было в 10 раз больше, чем добровольцев с 0 баллов.