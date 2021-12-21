Маск высказался против метавселенной во главе с Цукербергом

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск уверен, что пока все разговоры про метавселенную и ее важность преждевременны. Бизнесмен считает, что за проектом Марка Цукерберга скрывается лишь «модное словечко». Но в этой «битве» на стороне главы Meta не только пользователи, но и многие мировые техногиганты.

Фото: AP/Global Look Press AP/Global Look Press

Такой интернет не нужен

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Глава Tesla Илон Маск высказался против будущего, в котором новым интернетом станет метавселенная — проект главы Meta Марка Цукерберга. По его словам, это просто «модное словечко», а не реальная концепция.

Свой комментарий основатель SpaceX опубликовал в Twitter, рассуждая о будущем и переменах, которые ждут человечество в ближайшие десятилетия.

Маск не стал говорить о метавселенной напрямую, а использовал термин web3, или Web 3.0 — проект новой версии интернета, которая более децентрализована и имеет больше возможностей для публикации авторского контента.

«Я не утверждаю, что web3 реальна — сейчас это скорее модное маркетинговое словечко, чем реальность», — отметил он.

Маск заметил, что ему интересно, каким будет будущее через 10, 20 или 30 лет.

Бизнесмен заявил, что для него даже 2051 год звучит безумно футуристично, хотя до него всего 30 лет. Маск также поделился роликом из TikTok, в котором показан фрагмент из шоу 1995 года. В нем американский ведущий Дэвид Леттерман высмеивает интернет и его функции во время интервью с Биллом Гейтсом. Блогер из TikTok с ником this_week_in_startups сравнил становление интернета и его обсуждение в то время с текущим отношением к метавселенной.

Позже Маск продолжил шутить над идеей web3. «Кто-нибудь видел web3? Я не могу его найти», — написал он. На пост обратил внимание поклонник криптовалют и бывший глава Twitter Джек Дорси.

«Он находится где-то между a и z», — написал Дорси. Маск в ответ прямо намекнул на детище Цукерберга: «m что-то что-то».

В комментариях к постам Маска пользователи по-разному отнеслись к его мнению. Одни согласились с бизнесменом и принялись публиковать свои шутки о том, где на самом деле находится Web 3.0.

Другие посчитали, что главе SpaceX стоит быть более открытым к новым технологиям в интернете и не уходить так быстро в отрицание их влияния на человечество.

«Только не вы, сэр. Пожалуйста, не становитесь бумером», — обратился к Маску один из поклонников.

Борьба за метавселенную

Метавселенная — это по-прежнему широкий и несколько расплывчатый термин, указывающий на будущее интернета. Если коротко, то это виртуальный мир, в котором пользователи смогут играть в игры, общаться, работать, посещать мероприятия и многое другое. Сам человек в этом мире будет виден остальным — у него будет полноценная виртуальная копия, или аватар.

Многие сторонники новых технологий, особенно криптоэнтузиасты, рассматривают метавселенную как следующий этап развития интернета.

По их мнению, таким образом получится децентрализовать интернет, увести его из-под контроля нескольких технологических гигантов.

Тем не менее, есть все основания полагать, что технологии web3 будут невозможны без участия таких компаний. К тому же техногиганты в лице Meta, Microsoft и Apple уже обратили свое пристальное внимание на метавселенную и намерены развивать гаджеты и сервисы под Web3. Тот же Цукерберг переименовал созданную им компанию из Facebook в Meta, указав на приоритет Web 3.0 в их работе.

Джек Дорси позже лично высказался о том, что опасается метавселенной. «Вы не владеете web3. Венчурные капиталисты и инвесторы их фондов держат все под собой. И он никогда не ускользнет от их инициатив», — написал создатель сервиса микроблогов.

Он уверен, что метавселенная, или Web 3.0 — это «по итогу такая же централизованная сущность, но с другим названием». «Знайте, во что вы ввязываетесь», — предупредил Дорси всех поклонников метавселенной.

Маска и Дорси сложно упрекнуть в том, что они скептически относятся к новым технологиям. Оба предпринимателя крайне позитивно относятся к блокчейну и криптовалютам. Также каждый из них активно развивает собственные проекты вне главных компаний.

Маск изучает возможность чипирования человечества, для чего создал компанию Neuralink. Он также опасается мощи искусственного интеллекта, из-за чего создал OpenAI — компанию, которая проводит собственные открытые разработки, чтобы ИИ не застал человечество врасплох. По замыслу Маска, в сумме эти фирмы должны помочь людям мирно сосуществовать с ИИ.

Дорси ушел из Twitter и полностью сконцентрировался на биткоине. Его платежный сервис с технологиями блокчейна сменил название на Block, также он продолжает развивать сервис перевода денег Cash App и проект по продвижению биткоина Spiral.

Цукерберг не один в поле воин

Главу Meta активно высмеивали в октябре, когда он объявил о создании метавселенной. Однако количество запросов «метавселенная» в поисковиках резко возросло.

Другие технологические гиганты, такие как Microsoft, уже тоже вовсю разрабатывают планы по переходу в метавселенную. А крупные фирмы, все еще находящиеся под контролем своих основателей, могут стать самыми ярыми проповедниками идеи Web 3.0.

За метавселенную выступает глава Nvidia Дженсен Хуанг и глава техногиганта из Китая Tencent Пони Ма. По словам основателя Epic Тима Суини, метавселенная открывает возможности на триллионы долларов.

В результате создание метавселенной постепенно превращается в битву миллиардеров, похожую на космическую гонку Джеффа Безоса и Маска. Вместо ракет в ней будут бороться VR-гарнитуры, блокчейны, криптовалюты и невероятное по мощностям «железо».