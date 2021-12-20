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1 час назад

«Союз МС-20» с японскими туристами вернулся на Землю. Видео

Экипаж корабля «Союз МС-20» с японскими туристами вернулся на землю. Кадры приземлившейся в Казахстане капсулы с российским космонавтом Александром Мисуркиным и двумя космическими путешественниками, Юсаку Маэдзава и Ëдзо Хирано, предоставлены NASA TV видеоагентству Ruptly.

Корабль «Союз МС-20» стартовал на МКС 8 декабря. Мисуркин, Маэдзава и Хирано провели на станции почти 12 суток. После эвакуации из капсулы участники полета будут доставлены в город Жезказган. Планируется, что ближайшие две-три недели члены экипажа пройдут программу восстановления в Комплексе предстартовой подготовки и предполетной реабилитации космонавтов Звездного городка в Подмосковье.

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