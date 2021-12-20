Россиян предупредили о слежке через смартфон

Номер мобильного телефона несёт в себе гораздо больше информации, чем может показаться на первый взгляд, и может указывать на месторасположение его владельца, сообщает «Прайм» со ссылкой на партнера и директора компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова.

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По его словам, условно анонимные SIM-карты, купленные на имя другого человека, незаконны, и с их распространением активно борются как сотовые операторы, так и правоохранительные органы. При этом одновременно по этой же причине у компаний по предоставлению услуг мобильной связи есть чёткое понимание, кем их клиент является, и с помощью технологий пеленгации они могут определить точную локацию абонента.

Как отмечает эксперт, эти технологии безобидны и используются для своевременного информирования пользователей, например, о погоде или доступных услугах во время путешествия при смене регионов. Система работает, опираясь на ближайшие сотовые вышки, рассчитывая через координаты местоположения абонента.