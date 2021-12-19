Рекордный уровень: украинских полярников засыпало снегом

«Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции «Академик Вернадский» составляет… 2,75 метра: это наибольшее значение за последние 20 лет! Предыдущий рекорд был в 2016 году и составлял 2,65 метра, то есть на 10 сантиметров меньше. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето», — говорится в сообщении пресс-службы Национального антарктического научного центра в Facebook.