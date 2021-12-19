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16 минут назад

Врачи назвали необычный "ночной" симптом штамма "омикрон"

Врачи из ЮАР назвали необычный симптом штамма "омикрон" коронавируса, который проявляется только ночью. По их словам, многие пациенты, у которых был диагностирован новый штамм, сообщили о повышенном потоотделении во время сна, передает британская газета Daily Star.

Назван необычный "ночной" симптом штамма "омикрон"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объясняют специалисты, речь идет о такой сильной потливости, что одежда и постельное белье промокают насквозь.

Британский врач Амир Хан уже заявил, что новый симптом следует добавить в список сайта национальной службы здравоохранения Великобритании. По его словам, если раньше в список признаков коронавируса входили, как правило, сухой кашель, высокая температура и потеря обоняния и вкуса, то теперь его следует расширить.

"Боль в горле, легкие мышечные боли, сильная слабость, сухой кашель и ночная потливость. Нам важно следить за этими симптомами, потому что, если мы собираемся отслеживать "омикрон" здесь и во всем мире, нам необходимо иметь возможность тестировать людей с этими симптомами", - заявил Амир Хан.

Ранее британские ученые описали еще один необычный симптом "омикрона" - потерю аппетита.

По информации ВОЗ, новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружили уже в 89 странах мира.

Наука и техника,Амир Хан,Газета Daily Star,
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