Первое в мире SMS-сообщение продадут за рекордную сумму

Британский оператор сотовой связи Vodafone решил пустить с молотка первую в мире СМСку. Об этом сообщает Daily Mail. В статье говорится, что сообщение могут продать за более чем 150 тыс. (около 15 млн рублей). Для аукциона создали невзаимозаменяемый токен (NFT) коммюнике, в котором было написано: "Merry Christmas".