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1 час назад

В Британии выставят на торги первую СМСку

Британский оператор сотовой связи Vodafone решил пустить с молотка первую в мире СМСку. Об этом сообщает Daily Mail. В статье говорится, что сообщение могут продать за более чем 150 тыс. (около 15 млн рублей). Для аукциона создали невзаимозаменяемый токен (NFT) коммюнике, в котором было написано: "Merry Christmas".

Первое в мире SMS-сообщение продадут за рекордную сумму
Фото: DepositphotsDepositphots

Поздравление с рождеством отправил сотрудник компании Sema Group Telecoms, занимавшейся разработкой Short Message Service (служба коротких сообщений - англ), Нил Папуорт. Текст пришел на телефон директора Vodafone Ричарда Джарвиса.

Ранее комик Идрак Мирзализаде заявил, что продает свой аннулированный вид на жительство в России, оцифрованный в NFT. Юмориста признали в России нежелательным после неудачной шутки про русских. Ранее сооснователь "Википедии" (Wikipedia) Джимми Уэйлс и аукционный дом Christie's выставили на аукцион первый вариант онлайн-энциклопедии в формате NFT.

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