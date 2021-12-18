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2 часа назад

Какие могут быть последствия дефицита белка в организме

Врач-диетолог, аллерголог, иммунолог Марина Аплетаева назвала последствия дефицита белка в организме.

Какие могут быть последствия дефицита белка в организме
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалиста, дефицит белка сопровождается слабостью, плохим настроением и быстрой утомляемостью. Так происходит из-за нехватки аминокислот, необходимых человеку для активной жизни и крепкого иммунитета. Дефицит белка может привести к неприятным последствиям.

Аминокислоты, содержащиеся в белке, участвуют в формировании иммунных клеток, в частности, это касается антител, защищающих от коронавируса. И в целом от нормального уровня белка зависит общее самочувствие. Например, если в организме не хватает такой аминокислоты, как триптофан, плохо вырабатывается серотонин, который нужен для крепкого сна и хорошего настроения. Это же касается и фенилаланина — аминокислоты, регулирующей работу щитовидной железы. Поэтому белок очень важен в рационе.

Он в достаточном количестве содержится в мясе птицы, говядине, свинине, яйцах, сыре, твороге, рыбе. Белком также богаты бобовые, орехи, семечки, грибы, киноа.

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