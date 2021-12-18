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15 минут назад

Названы основные симптомы штамма «омикрон»

Британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов омикрон-штамма коронавируса.

Названы основные симптомы штамма «омикрон»
Фото: DepositphotosDepositphotos

По сведениям ученых, наиболее часто встречаются насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле.

Издание Express назвало еще один симптом, который встречается чуть реже основных — потеря аппетита.

По мнению ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, заболеваемость новым вариантом COVID-19 будет выше всех предыдущих показателей.

«Спутник V» модифицировали под омикрон

«Омикрон» впервые выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре. В ВОЗ считают, что он может быть более опасным по сравнению с предшественниками.

Наука и техника,ВОЗ,
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