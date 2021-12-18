Названы основные симптомы штамма «омикрон»

Британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов омикрон-штамма коронавируса.

Фото: Depositphotos Depositphotos

По сведениям ученых, наиболее часто встречаются насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле.

Издание Express назвало еще один симптом, который встречается чуть реже основных — потеря аппетита.

По мнению ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, заболеваемость новым вариантом COVID-19 будет выше всех предыдущих показателей.