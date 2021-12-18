NASA начало испытание защиты Земли от астероидов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запустило в космос зонд DART, который в октябре 2022 года должен достигнуть и врезаться в небольшой астероид Диморфос на скорости примерно 6,6 км/с, передаёт ТАСС.

Фото: nasasearch.nasa.gov nasasearch.nasa.gov

Небольшой астероид вращается вокруг крупного астероида Дидимос. Этот запуск станет репетицией предотвращения глобальной угрозы существованию нашей планеты при столкновении с ней большого астероида.

Задача DART — измерить траекторию движения астероида, движущегося в направлении Земли. По расчётам учёных из Мэрилендского университета, столкновение с зондом весом 500 кг должно замедлить вращение небесного тела и увеличить его орбитальный период, однако возможны и негативные последствия столкновения с объектом — осколки, образующиеся во время него, получат неизвестное направление и могут представлять опасность для нашей планеты.