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1 час назад

Китай запустит «лунную» ракету

Китай в 2026 году запланировал провести первый пуск ракеты, которая может быть использована для отправки до 2030 года тайконавтов на Луну, сообщает SpaceNews.

Китай запустит «лунную» ракету
Фото: Carlos Garcia Rawlins / ReutersCarlos Garcia Rawlins / Reuters

Отмечается, что новый носитель получит двигатели, работающие на керосине и жидком и кислороде. Издание пишет, что в Китае надеются на относительно быстрый прогресс в разработке ракеты.

Согласно SpaceNews, новая ракета будет основана на технологиях тяжелого носителя Long March 5 и позволит Китаю быстрее достичь Луны, чем создаваемая сверхтяжелая ракета Long March 9. Ожидается, что новый носитель способен доставить до 27 тонн на лунную орбиту. Его высота достигнет 90 метров. Ракета получит двигатель YF-100K — модернизированную версию YF-100 от Long March 5.

В мае 2019 года мастер литейного цеха Научно-производственного объединения «Энергомаш» Владислав Паламарчук заявил, что предприятие возобновит производство ракетного двигателя РД-120.

В мае того же года сообщалось, что Китай планирует в 2020 году запустить свою первую ракету с многоразовой первой ступенью, двигатели которой (производные YF-100) основаны на РД-120, технология которых Пекином получена от Киева.

Наука и техника,Владислав Паламарчук,НПО "Энергомаш",
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