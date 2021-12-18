Россия запустит «Глонасс-К2»

Первый космический аппарат «Глонасс-К2» нового поколения российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) может быть запущен во втором квартале 2022 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com Roscosmos / Globallookpress.com

«Запуск российского навигационного спутника "Глонасс-К2" планируется осуществить в середине второго квартала 2022 года», — сказал собеседник. Источник добавил, что в настоящее время космический аппарат собран и проходит испытания.

В октябре гендиректор «Информационных спутниковых систем» Николай Тестоедов заявил, что создание новых спутников «Глонасс-К2» обходится «Роскосмосу» в два раза дороже, чем космических аппаратов «Глонасс-К» предыдущего поколения, и назвал это абсолютно естественным процессом.