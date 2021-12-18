Раскрыта причина невосприимчивости части людей к COVID-19

Некоторые люди могут оказаться невосприимчивы к коронавирусу из-за перекрестного иммунитета, выработанного после других коронавирусов, циркулирующих среди людей на протяжении тысячелетий, сообщает Ura.ru.
Как сообщил вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев, существует несколько научных сообщений о том, что если человек недавно болел обычным коронавирусом, то иммунитет к остальным четырем коронавирусам (циркулируют среди человечества уже тысячу лет) может пересечься с иммунитетом к Sars-Cov-2 и защитить. По словам эксперта, необходимо помнить, что клеточный иммунитет можно стимулировать вакциной или перенесенным заболеванием.
В свою очередь, некоторых людей COVID-19 не касается из-за перекрестного иммунитета. По словам микробиолога, академика РАН Виталия Зверева, если человек встречался с одним из тех четырех типов коронавируса, которые вызывали от 10 до 15 процентов всех простудных заболеваний, то сейчас люди могут иметь хороший иммунитет. «Кто ими болел, не болеют COVID-19, либо болеют легко», — сказал медик.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для защиты от штамма «омикрон» рекомендуется та же самая стратегия вакцинации и ревакцинации, что и ранее. Так, вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через полгода «Спутником Лайт» дают полную защиту от нового варианта COVID-19.