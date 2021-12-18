В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
14 минут назад

Ученые считают, что риск повторно заразиться «омикроном» в пять раз выше

Эксперты из Великобритании выяснили, что люди, переболевшие COVID-19, могут в пять раз чаще повторно заражаться разновидностью вируса «омикрон», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона.

Ученые: Риск повторно заразиться «омикроном» в пять раз выше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как выяснили учёные, до появления «омикрон»-штамма естественный иммунитет защищал переболевших от повторного заражения в течение шести месяцев в 85% случаев. В настоящее время этот показатель снизился до 19%.

По словам эпидемиологов, две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca обеспечивают защиту от заражения против нового штамма лишь в 20% случаев. При этом она повышается до 55-80% после бустерной прививки.

В Российском фонде прямых инвестиций, сообщили, что отечественная вакцина «Спутник V» показывает большую вируснейтрализующую активность от штамма «омикрон». Как отмечается, последние исследования центра имени Гамалеи показали, что российский препарат обеспечит высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни и госпитализации.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что количество заболевших при «омикрон»-штамме будет в два раза больше. По его мнению, число новых случаев заболевания коронавирусом будет зависеть от доступности ПЦР-тестов в необходимом количестве.

Наука и техника,Владимир Болибок,Российский фонд прямых инвестиций,Газета.Ru,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители