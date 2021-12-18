Ученые: Риск повторно заразиться «омикроном» в пять раз выше

Эксперты из Великобритании выяснили, что люди, переболевшие COVID-19, могут в пять раз чаще повторно заражаться разновидностью вируса «омикрон», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона.

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Как выяснили учёные, до появления «омикрон»-штамма естественный иммунитет защищал переболевших от повторного заражения в течение шести месяцев в 85% случаев. В настоящее время этот показатель снизился до 19%.

По словам эпидемиологов, две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca обеспечивают защиту от заражения против нового штамма лишь в 20% случаев. При этом она повышается до 55-80% после бустерной прививки.

В Российском фонде прямых инвестиций, сообщили, что отечественная вакцина «Спутник V» показывает большую вируснейтрализующую активность от штамма «омикрон». Как отмечается, последние исследования центра имени Гамалеи показали, что российский препарат обеспечит высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни и госпитализации.