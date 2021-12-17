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40 минут назад

Археологам удалось извлечь необычный флакон из клада викингов

Британским археологам удалось извлечь из испорченной сумки и отреставрировать необычный флакон из римского горного хрусталя, инкрустированного золотой проволокой, входящий в состав Галлоуэйского клада — самой богатой коллекции предметов эпохи викингов из когда-либо найденных в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает издание The Guardian.

Археологам удалось извлечь необычный флакон из клада викингов
Фото: Кадр из видео/NationalMuseumsScotland/YoutubeКадр из видео/NationalMuseumsScotland/Youtube

В этом сосуде высотой около 5 см могли содержаться духи или другое зелье, используемое в религиозных церемониях. Он был тщательно завернут в кожаный мешочек с шелковой подкладкой, что подчеркивало его ценность.

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В ходе реставрации была также обнаружена латинская надпись на дне флакона, сделанная золотыми буквами, которая гласит:

"Изготовлено по повелению епископа Хигуальда".

Это стало решающим свидетельством в пользу того, что часть клада могла происходить из церкви в англосаксонском королевстве Нортумбрия, одного из семи королевств так называемой англосаксонской гептархии, которое включало Дамфрис и Галлоуэй и простиралось на север до Эдинбурга и на юг до Шеффилда. В начале X века Альфред Великий, который первым из англосаксонских правителей Британии стал именовать себя королем Англии, оттеснил датчан и разделил с ними власть над этой территорией.

Клад, который включает около ста разнообразных предметов, был захоронен примерно в 900 году н.э. и содержит артефакты из англосаксонских королевств, Ирландии и даже Азии. Он был найден археологом-любителем с помощью металлоискателя на вспаханном поле в Западной Шотландии, в Кирккадбрайтшире, в 2014 году.

Среди множества необычных предметов особое внимание обращала на себя золотая булавка в форме птицы, а также серебряные браслеты, броши и эстели — своего рода закладки, используемые при чтении книг и украшенные драгоценными камнями.

После кампании по сбору средств на сумму £2 млн клад в 2017 году поступил в распоряжение шотландских музеев. Остается неясным, был ли этот клад закопан викингом или кем-то, кто спасался от их набегов, в то время, когда происходило разграбление церковных сокровищ.

Мартин Голдберг, главный хранитель коллекций раннего средневековья и эпохи викингов, охарактеризовал отреставрированный флакон как нечто исключительное, поскольку резьба по горному хрусталю выдает его римское происхождение. К тому времени, когда его превратили в инкрустированный золотом флакон, ему уже было около 600 лет. Хотя епископ Хигуальд мог быть заметной фигурой в церковных кругах того времени, его имя современным исследователям мало что говорит. Впрочем, церковные хроники того периода довольно неполны — отчасти из-за вторжений викингов.

Археологи считают, что сохраняется вероятность того, что в сосуде еще сохранились следы драгоценного зелья, которое он когда-то содержал, однако полноценный химический анализ еще не производился.

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