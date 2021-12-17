Российский препарат «Спутник V» продемонстрировал вирусонейтрализующую активность против «омикрон»-штамма коронавируса, говорится в исследовании центра им. Гамалеи, опубликованном на сайте вакцины.
В исследовании говорится, что российская вакцина вызывает сильный и продолжительный Т-клеточный ответ.
«Поскольку 80% эпитопов в шиповом белке не подвержены мутациям в варианте «омикрон», ожидается, что «Спутник V» обеспечит длительную защиту от тяжелого течения заболевания при «омикроне». Длительный Т-клеточный иммунитет «Спутника V» обеспечивает 80%-ную эффективность против «дельта» на 6-8 месяцев по сравнению с эффективностью менее 29%, продемонстрированной некоторыми мРНК-вакцинами через 6 месяцев», — указали в центре.
Там отметили, что снижение вируснейтрализующей активности против штамма «омикрон» в три раза меньше, чем у вакцины Pfizer, и в семь раз меньше, чем у вакцины Moderna.
««Спутник V» показал снижение вируснейтрализующей активности в 11,8 раз меньше по сравнению с 41-кратным снижением у Pfizer-BioNTech (согласно исследованию, проведенному учеными из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, опубликованному 7 декабря 2021 года) и снижению в 49-84 раз у Moderna (согласно исследованию, опубликованному исследовательской группой из научных институтов, включая Центр исследования вакцин 15 декабря 2021 года) . Пока что Sputnik V показывает лучшие результаты по нейтрализации вирусов против «омикрон»-штамма по сравнению с другими вакцинами», — сообщили в центре.
Ранее министры здравоохранения стран G7 («Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заявили, что новый штамм коронавируса является наибольшей угрозой для глобального здравоохранения. Главы Министерств здравоохранения «Большой семерки» также пришли к выводу, что прервать распространение «омикрона» может совместная работа: равный доступ к диагностике, секвенированию геномов вируса, вакцинам и терапевтическим средствам.
В России пока изучают возможность введения в стране новых ограничений из-за ситуации со штаммом «омикрон», заявляла вице-премьер России Татьяна Голикова.