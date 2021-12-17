««Спутник V» показал снижение вируснейтрализующей активности в 11,8 раз меньше по сравнению с 41-кратным снижением у Pfizer-BioNTech (согласно исследованию, проведенному учеными из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, опубликованному 7 декабря 2021 года) и снижению в 49-84 раз у Moderna (согласно исследованию, опубликованному исследовательской группой из научных институтов, включая Центр исследования вакцин 15 декабря 2021 года) . Пока что Sputnik V показывает лучшие результаты по нейтрализации вирусов против «омикрон»-штамма по сравнению с другими вакцинами», — сообщили в центре.