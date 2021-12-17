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2 часа назад

Учёные заметили зарождающуюся чёрную дыру

Учёные смогли поймать чёрную дыру или, возможно, нейтронную звезду в момент зарождения.

Ученые заметили зарождающуюся черную дыру
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В 2018 году астрономы зафиксировали загадочный сигнал, источник которого находился на расстоянии примерно 200 млн световых лет. Сначала учёные подумали, что обнаружили сверхновую, но по характеристикам объект оказался всё же иным.

Объекту дали название «the Cow». Недавно группа учёных из Массачусетского технологического института обнаружила у источника миллионы высокоэнергетических рентгеновских импульсов, которые появлялись с регулярными интервалами.

Исследователи подсчитали, что данный объект в поперечнике составляет не более 1000 километров, а его масса в 800 раз меньше массы Солнца. Этого недостаточно, чтобы быть полноценной чёрной дырой. Скорее всего, объект находится только на стадии зарождения. Есть вероятность, что «the Cow» была сверхновой, в которой сейчас зарождается нейтронная звезда.

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