Ученые заметили зарождающуюся черную дыру

В 2018 году астрономы зафиксировали загадочный сигнал, источник которого находился на расстоянии примерно 200 млн световых лет. Сначала учёные подумали, что обнаружили сверхновую, но по характеристикам объект оказался всё же иным.

Исследователи подсчитали, что данный объект в поперечнике составляет не более 1000 километров, а его масса в 800 раз меньше массы Солнца. Этого недостаточно, чтобы быть полноценной чёрной дырой. Скорее всего, объект находится только на стадии зарождения. Есть вероятность, что «the Cow» была сверхновой, в которой сейчас зарождается нейтронная звезда.