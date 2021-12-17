Космонавты на МКС сыграли в бадминтон

Члены экипажа Международной космической станции провели символическую игру в бадминтон, чтобы привлечь внимание к активному образу жизни.

Фото: ТАСС ТАСС

В игре принимали участие члены экипажа МКС, а также японские непрофессиональные участники полета - миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано.

Товарищеская встреча на борту станции, уточнили участники, была проведена, чтобы привлечь внимание к серьезному демографическому вызову в некоторых странах, включая РФ, который связан не только со снижением общей численности населения, но и с увеличением числа нетрудоспособного населения к трудоспособному. Участники игры уверены, что одним из важнейших инструментов противодействия такому развитию ситуации является укрепление здоровья граждан, чему помогает активный образ жизни, в том числе игра в бадминтон, которая была включена в систему физической тренировки космонавтов одним из основоположников советской пилотируемой космонавтики Сергеем Королевым в 1960 году.

В свою очередь председатель Совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов в эфире телеканала "Матч ТВ" во время прямой связи с МКС отметил, что турниры по бадминтону проходят и в Звездном городке с участием представителей NASA. "Сделали большое количество турниров. Это традиционные турниры, которые проводятся ежегодно, называются "Звездный волан", проходят в Звездном городке. <...> Несколько раз делали матчевые встречи с NASA, во время пандемии проходил турнир с участием пяти представителей NASA, который закончился дружеской победой", - отметил он.

Игра в невесомости прошла не в первый раз. До этого она состоялась в феврале 2018 года. Тогда в игре приняли участие космонавты Роскосмоса Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, а также астронавт JAXA Норисигэ Канаи.