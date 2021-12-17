«Все стоит денег»: Аналитик оправдал рост цен на сотовую связь

«На сегодняшний день у нас государство ограничивает рост цен на связь, не дает им расти. Последнее повышение произошло два года назад, тогда цена на связь выросла на 4%, это минимальный показатель из возможных. Расценки должны вырасти как можно больше, но государство не хочет роста цен вообще, а операторы хотят медленно поднимать цены, чтобы люди привыкли к ним и понимали, что это стоит денег. Это объективная реальность, потому что цены на связь в России очень невысокие, они не позволяют содержать ту инфраструктуру, которая есть. А это базовые станции, это оптоволокно», - пояснил Муртазин.