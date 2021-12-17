«Все стоит денег»: Аналитик оправдал рост цен на сотовую связь

В России высокое качество связи, за которое люди вынуждены будут доплачивать, рассказал мобильный аналитик Эльдар Муртазин. Повышение тарифов на связь неизбежно, поскольку иначе компенсировать убытки компаниям-операторам не получается, объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что сотовые операторы планируют увеличить тарифы. Уже в начале 2022 года цены могут вырасти на 6–10%, сообщили источники в отрасли. Сами операторы либо отрицают эти планы, либо просто не дают комментариев.
«На сегодняшний день у нас государство ограничивает рост цен на связь, не дает им расти. Последнее повышение произошло два года назад, тогда цена на связь выросла на 4%, это минимальный показатель из возможных. Расценки должны вырасти как можно больше, но государство не хочет роста цен вообще, а операторы хотят медленно поднимать цены, чтобы люди привыкли к ним и понимали, что это стоит денег. Это объективная реальность, потому что цены на связь в России очень невысокие, они не позволяют содержать ту инфраструктуру, которая есть. А это базовые станции, это оптоволокно», - пояснил Муртазин.
Аналитик подчеркнул, что обеспечивать связью маленькие поселки невыгодно, поэтому компенсировать эти убытки придется всем остальным пользователям.
«Сегодня связью покрыта вся страна, но это стоит денег. Если говорить о качестве связи и покрытия, у нас одно из лучших и то, и другое. Фактически базовые станции стоят даже в небольших населенных пунктах, это была просьба и требование государства, но обеспечивать связь там – это убытки, как и [обеспечивать связь] вдоль федеральных трасс. Исходя из сегодняшнего дня, это невыгодно. Сегодня социальная функция, возложенная на операторов, слишком высока, и надо как-то это компенсировать», - заключил он.
16 декабря правительство Москвы утвердило тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2022 года. Общее подорожание «коммуналки» не превысит прогнозов Центробанка РФ по уровню инфляции в диапазоне 7,4-7,9% и составит примерно 4%.