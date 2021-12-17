Российские серверы оказались непригодны к использованию

Крупнейшие российские заказчики серверного оборудования протестировали вычислительную технику на отечественных процессорах и остались недовольны ее возможностями. Об этом со ссылкой на повестку совещания в Минцифры, которое состоялось 9 декабря, пишет «Коммерсантъ».

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По их мнению, представленные образцы оказались непригодны к использованию из-за слишком низкой производительности, высокого энергопотребления и неконкурентной цены. Работать с российскими серверами компании согласились только в случае, если те будут справляться с задачами и сравнятся по цене с зарубежными аналогами.

В Минцифры признали сложности отечественной техники с производительностью и совместимостью с нынешним программным обеспечением. В то же время в ведомстве утверждают, что компании позитивно оценили динамику развития продуктов. Чиновники ожидают, что новые процессоры от «Байкал Электроникс», МЦСТ и Yadro смогут составить конкуренцию иностранной продукции уже в 2023-2025 годах.

Гендиректор производителя сервера на процессорах «Эльбрус» от МЦСТ «Норси-Транс» Сергей Овчинников возмутился прямым сравнением российской техники с зарубежной и назвал такие оценки с подрывом политики импортозамещения. Он подчеркнул, что отставание неизбежно будет, но перевод на российские сервера — это вопрос безопасности страны.

Между тем в МЦСТ призвали видеть позитив в том, что сервера на «Эльбрусе» хотя бы работают. Замгендиректора компании Константин Трушкин напомнил, что если раньше проблемой была неработоспособность, то сейчас это только дороговизна.