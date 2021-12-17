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15 минут назад

Facebook рассказал о слежке за десятками тысяч пользователей соцсети

Более 50 000 пользователей Facebook из сотни стран мира стали объектами для слежки по заказу государств или частных клиентов, сообщили в материнской компании соцсети Meta. По итогам внутреннего расследования компания запретила пользоваться Facebook семи организациям из Китая, Израиля, Индии и Северной Македонии.

Facebook рассказал о слежке за десятками тысяч пользователей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Meta установили, что эти компании организовали «наблюдение по найму» и нарушали правила соцсети. В отчёте Meta сказано, что семь провайдеров использовали Facebook и Instagram для слежки за пользователями с установкой шпионского софта. Многомесячное расследование показало, что слежка включала в себя три фазы: - фаза разведки: кибернаёмники от имени своих клиентов использовали программное обеспечение для автоматизации сбора данных из интернета.

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Провайдеры извлекали информацию из блогов, соцсетей, СМИ; - фаза помолвки: устанавливался контакт с целями или близкими им людьми, чтобы завоевать доверие, запросить нужную информацию, а также подкинуть жертве вредоносную ссылку или файл; - фаза «взлом по найму»: провайдеры создавали фишинговые домены и обманом заставляли пользователей передавать свои данные доступа к электронной почте, соцсетям, финансовым услугам и корпоративным сетям. В компании уточнили, что замешанные в слежке организации уже отключили от Facebook. Также Meta предупредила пользователей, в отношении которых шли атаки. Им рекомендовали повысить безопасность своих учётных записей.

«Организации "слежки по найму", которые мы удалили, нарушили несколько стандартов сообщества и условий предоставления услуг. Учитывая серьёзность их нарушений, мы запретили им пользоваться нашими услугами», — указано в сообщении.

Как правило кибернаёмники утверждают, что их цель — это преступники и террористы. Но, по данным Meta, расследование подтвердило, что нападения зачастую не избирательны и включают «журналистов, диссидентов, критиков авторитарных режимов, семьи оппозиционеров и правозащитников».

В июле «Секрет» рассказывал , что спецслужбы по всему миру следили за политиками и журналистами с помощью шпионской программы Pegasus, разработанной израильской компанией NSO Group. Это выяснилось в ходе международного расследования. Pegasus позволял получать полный удалённый доступ к телефонам на iOS и Android, записывать разговоры, подключаться к камере и отслеживать геолокацию.

Ранее NSO Group заявляла , что её шпионский софт помог спасти жизни десятков тысяч людей.

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