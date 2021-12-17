В ВОЗ оценили эффективность разных типов вакцин против COVID-19

Эффективность вакцинации от COVID-19 различными типами вакцин примерно равна эффективности прививок с одинаковой платформой. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Как заявили эксперты, эффективность первичной или повторной иммунизации двумя разными типами вакцин составляет от 61 до 91%, препаратами с технологией мРНК — 69–90%, а прививками с платформой вирусного вектора аденовируса — 43–89%. Отмечается, что в процессе исследований, которые проводились в Великобритании и Чили, была доказана высокая эффективность введения бустерной дозы вакцины против симптоматического лечения. Тип испытуемой вакцины отличался от той, которую использовали для иммунизации населения.
Ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков оценил безопасность вакцинации препаратами от COVID-19 разных производителей. По его словам, это возможно и не опасно, так как все препараты в качестве антигена содержат S-белок. Он объяснил, что разные препараты доставляют этот антиген различными способами, однако сам принцип остается тем же — защита организма от COVID-19. Поздняков предположил, что вакцинация разными препаратами может даже принести клиническую пользу.