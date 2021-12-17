В ВОЗ оценили эффективность разных типов вакцин против COVID-19

Эффективность вакцинации от COVID-19 различными типами вакцин примерно равна эффективности прививок с одинаковой платформой. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

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Как заявили эксперты, эффективность первичной или повторной иммунизации двумя разными типами вакцин составляет от 61 до 91%, препаратами с технологией мРНК — 69–90%, а прививками с платформой вирусного вектора аденовируса — 43–89%. Отмечается, что в процессе исследований, которые проводились в Великобритании и Чили, была доказана высокая эффективность введения бустерной дозы вакцины против симптоматического лечения. Тип испытуемой вакцины отличался от той, которую использовали для иммунизации населения.