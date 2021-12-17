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15 минут назад

В ВОЗ оценили эффективность вакцинации различными видами вакцин

Эффективность вакцинации от COVID-19 различными типами вакцин примерно равна эффективности прививок с одинаковой платформой. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ оценили эффективность разных типов вакцин против COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявили эксперты, эффективность первичной или повторной иммунизации двумя разными типами вакцин составляет от 61 до 91%, препаратами с технологией мРНК — 69–90%, а прививками с платформой вирусного вектора аденовируса — 43–89%. Отмечается, что в процессе исследований, которые проводились в Великобритании и Чили, была доказана высокая эффективность введения бустерной дозы вакцины против симптоматического лечения. Тип испытуемой вакцины отличался от той, которую использовали для иммунизации населения.

Ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков оценил безопасность вакцинации препаратами от COVID-19 разных производителей. По его словам, это возможно и не опасно, так как все препараты в качестве антигена содержат S-белок. Он объяснил, что разные препараты доставляют этот антиген различными способами, однако сам принцип остается тем же — защита организма от COVID-19. Поздняков предположил, что вакцинация разными препаратами может даже принести клиническую пользу.

Наука и техника,ВОЗ,РИА Новости,
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