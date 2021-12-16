«Алису» научили звонить по голосовому запросу

«Говорить про инновации здесь сложно, потому что и у Google, и у Apple в их операционных системах эта функция уже давно есть. Их встроенные помощники, Google Assistant и Siri, умеют звонить и даже разговаривать с людьми по заказу своего хозяина. Проблема «Яндекса» заключается в том, что у Google и у Apple их решение встроено непосредственно в операционную систему. «Алиса» ставится как приложение на телефон, и здесь могут быть проблемы. Скорее всего, с этой точки зрения такая вот технологическая или даже техническая инновация у «Яндекса», конечно, присутствует, но это не какой-то научно-технический прорыв. Я думаю, что у людей, которые пользуются «Алисой», есть запрос на это. Соответственно, после подсчета количества денег, которые будут вложены и потом за это получены, решение принято. С другой стороны, может быть, «Яндекс» сейчас планирует выпускать свою операционную систему для смартфонов, и вот там «Алиса» окажется уже встроена непосредственно в ее недра, будет возможность более легко все это делать. Тут я могу только фантазировать».