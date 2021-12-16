«Алису» научили звонить по голосовому запросу

Теперь пользователи смартфонов, на которые установлен помощник «Яндекса», могут попросить «Алису» «позвонить Ивану Ивановичу» или кому-то еще из своей телефонной книги. Об активировании в тестовом режиме функции звонков по списку контактов сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».
Во время первого запроса ассистенту будет необходимо дать доступ к телефонной книге, а в дальнейшем звонок станет осуществляться автоматически.
Зачем «Яндекс» решил дать «Алисе» возможности, которые уже есть в любом iPhone или устройстве на Android? Директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин полагает, что у пользователей был запрос на такую функцию.
Роман Душкин, директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта:
«Говорить про инновации здесь сложно, потому что и у Google, и у Apple в их операционных системах эта функция уже давно есть. Их встроенные помощники, Google Assistant и Siri, умеют звонить и даже разговаривать с людьми по заказу своего хозяина. Проблема «Яндекса» заключается в том, что у Google и у Apple их решение встроено непосредственно в операционную систему. «Алиса» ставится как приложение на телефон, и здесь могут быть проблемы. Скорее всего, с этой точки зрения такая вот технологическая или даже техническая инновация у «Яндекса», конечно, присутствует, но это не какой-то научно-технический прорыв. Я думаю, что у людей, которые пользуются «Алисой», есть запрос на это. Соответственно, после подсчета количества денег, которые будут вложены и потом за это получены, решение принято. С другой стороны, может быть, «Яндекс» сейчас планирует выпускать свою операционную систему для смартфонов, и вот там «Алиса» окажется уже встроена непосредственно в ее недра, будет возможность более легко все это делать. Тут я могу только фантазировать».
На прошлой неделе «Яндекс» анонсировал другую новую функцию «Алисы». Теперь ассистент способен распознавать шепот своего владельца и отвечать тоже шепотом. Это может быть удобно при общении с «Алисой» ночью или в квартире с ребенком, чтобы никого не разбудить. Говорить шепотом уже умеет «умная» колонка от Amazon, а вот Google Home Hub может только снижать громкость голосового ответа.