Главное предсказание Стивена Хокинга опровергли

— Я полагаю, что он ошибся. Для этого нет абсолютно никаких предпосылок. С чего бы этому случиться? Земле 4,5 миллиарда лет, и что только ни происходило за это время, но такой температуры на поверхности никогда не было, это невозможно, — рассказал специалист.