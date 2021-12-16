Главное предсказание Стивена Хокинга опровергли

Прогноз Стивена Хокинга о возможном повышении температуры на Земле до 250 градусов выглядит неправдоподобно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, руководитель Лаборатории глобальных проблем энергетики Владимир Клименко.
— Я полагаю, что он ошибся. Для этого нет абсолютно никаких предпосылок. С чего бы этому случиться? Земле 4,5 миллиарда лет, и что только ни происходило за это время, но такой температуры на поверхности никогда не было, это невозможно, — рассказал специалист.
По словам Клименко, средняя приповерхностная температура планеты сейчас составляет 289 градусов Кельвина или около 16 градусов Цельсия с учетом того градуса, за который Земля уже нагрелась за последние 150 лет. По мнению климатолога, к 2100-му средняя температура повысится всего на полградуса.
Эксперт отметил, что даже подъем средней температуры на несколько градусов в перспективе маловероятен.
— В самых безумных прогнозах, которые никогда не реализуются, она может нагреться еще на пять–шесть. Но это так же невозможно, как и на 250, — заключил он.
В интернете появились семь предсказаний Стивена Хокинга относительно будущего планеты Земля. Хокинг отметил, что среди угроз для человечества наибольшую опасность представляет температурная катастрофа.