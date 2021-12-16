Названы бесполезные вакцины против омикрон-штамма

Ученые выяснили, что от омикрон-штамма коронавирусной инфекции способны защитить не все вакцины. В частности, полную бесполезность показали препараты компании Johnson&Johnson и Pfizer. Об этом сообщает «Пятый канал».
По данным телеканала, в ВОЗ «серьезно обеспокоились скоростью распространения нового штамма COVID-19» — каждые два дня число пациентов с омикроном вырастает вдвое. Недавно обнаруженный вариант коронавируса выявили уже почти в 80 странах, особо сложная ситуация сейчас в Великобритании, где зафиксировали десять тысяч случае инфицирования.
«По словам вирусологов, далеко не все вакцины смогут защитить от омикрона. В том числе препарат компании Johnson&Johnson практически не вырабатывает антител к новому штамму. А вакцина Pfizer защищает от омикрона в 20 раз хуже, чем от других штаммов», — говорится в материале.
Телеканал отметил, что Twitter начнет блокировать пользователей за фейки о коронавирусе. Например, недостоверной будут признавать информацию о том, что вакцинированные люди могут заразить COVID-19 окружающих.