Названы бесполезные вакцины против омикрон-штамма

«По словам вирусологов, далеко не все вакцины смогут защитить от омикрона. В том числе препарат компании Johnson&Johnson практически не вырабатывает антител к новому штамму. А вакцина Pfizer защищает от омикрона в 20 раз хуже, чем от других штаммов», — говорится в материале.