"Это не просто мутация": кому понадобилась новая версия COVID-19

Новейшая мутация вируса COVID-19 – омикрон-штамм – может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий. Такую версию высказал не приверженец теории заговора, а членкор РАН, представитель знаменитой научной династии Петр Чумаков. Что может свидетельствовать в пользу этой гипотезы российского вирусолога и зачем в таком случае понадобилось фабриковать новую версию COVID-19?

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Вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков не исключил, что штамм коронавируса «омикрон» имеет искусственное происхождение. Более того, известный российский ученый предположил, где именно могла быть создана эта новейшая разновидность вируса, вызывающего болезнь COVID-19.

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«Я считаю, что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных изменений в мире», – сказал Чумаков в среду в эфире «Радио России».

Лабораторное происхождение омикрон-штамма может объяснять то, что этот вариант коронавируса оказался «суперослабленным», полагает ученый.

«Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны – в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме – это никто не может объяснить», – отметил вирусолог.

Отметим, что его нельзя отнести к сторонникам маргинальных теорий заговоров.

Доктор биологических наук Чумаков – известный специалист в области молекулярной генетики, глава лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии Академии наук. Ученый – продолжатель известной научной династии, его отец, академик Михаил Чумаков основал и был первым директором Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН. Ныне на базе института действует Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Именно здесь разработали вакцину «КовиВак», показавшую эффективность в борьбе против дельта-штамма коронавируса.

Петр Чумаков – не единственный вирусолог, который допускает возможность искусственной фабрикации штаммов ковида. Еще в апреле прошлого года, то есть в самом начале пандемии, французский вирусолог Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии по медицине 2008 года, предположил, что базовый или «уханьский» вариант нового вируса SARS-CoV-2 был создан в лабораторных условиях.

«Мы пришли к выводу, что были произведены манипуляции с этим вирусом», – цитировал ТАСС интервью профессора Монтанье французскому новостному телеканалу CNews.

По его мнению, коронавирус был создан молекулярными биологами в лабораториях Уханьского института вирусологии. Французский ученый предположил, что китайские ученые предпринимали попытки создать вакцину против СПИДа, а побочным следствием этих экспериментов и стал модифицированный вирус SARS.

Основной версией, принятой в научном и медицинском сообществе, продолжает оставаться природное происхождение ковида (передавшегося от подковоносой летучей мыши человеку) и естественное появление последующих мутаций вируса, вплоть до штаммов «дельта», «лямбда» и «омикрон».

«Искусственное происхождение «омикрона» из Великобритании еще менее вероятно, чем версия утечки из лаборатории первоначального «уханьского» варианта коронавируса», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

«Исключить вероятности такого происхождения «омикрона» я не могу, не может и уважаемый Петр Чумаков. Но нет и доказательств в пользу этой теории, кроме косвенных, – сказал специалист. – Наиболее вероятной мне представляется другая версия: в ком-то, кто болен СПИДом, в ослабленном организме долго болтался и мутировал даже не «дельта», а предыдущий «британский штамм» коронавируса (альфа-штамм). Наверно, отсюда и пошла теория, что «омикрон» – продукт неких британских деятелей».

Английская школа вирусологии отличается чрезвычайно строгой регуляцией, подчеркнул профессор Аграновский. «Там, конечно, есть очень толковые исследователи. Но с точки зрения высокой степени ответственности и строгого слежения за такими экспериментами Великобритания становится совсем невероятным кандидатом на роль такого предполагаемого, со многими знаками вопроса, создателя нового варианта вируса. Я не думаю, что кто-нибудь там «рыпнулся» в этом направлении – это очень безответственно, во-первых, а во-вторых, опасно для людей, которые этим занимаются.

Это должно быть либо невероятного масштаба злодейство, либо не менее огромное недомыслие.

Масштабы бедствия, вызванные пандемией, настолько большие, что в тюрьму никому не хочется. А в Британии за это просто покарают».

«В Британии очень строгие лабораторные правила и контроль за научными исследованиями, особенно так называемыми gain-of-function-исследованиями по усилению свойств вирусов. Правила настолько строгие, что стало невозможно, например, даже работать с лабораторными животными. Это пример из другой области, но он отражает строгость закона в отношении научных исследований в Великобритании», – рассказал вирусолог. Способность вирусов к рекомбинации, приобретению каких-то новых фрагментов последовательностей превосходит всякий человеческий «промысел», считает эксперт. При этом в новом вирусе присутствует большое количество «вставок» и изменений, которые не связаны с его основными свойствами.

«Там «влепили» 50 замен. Из них важные – только те 10, которые есть у рецепторов в связывающем домене белка «шипа» вируса. Но никто не может заранее продумать, как это все сделать. Мы еще не владеем этой технологией, чтобы внести замены и создать штамм с нужными свойствами: скоростью распространения и летальностью. Никто этого не может», – отметил Аграновский.

Иного мнения придерживается руководитель Экспертного совета ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований) Глеб Кузнецов.

«Как первый «уханьский» штамм, так и все последующие вполне могли быть плодом не естественных мутаций, а выхода вируса из лабораторий»,

– предположил собеседник. «Основанием для высказывания Петра Чумакова выглядит то, что набор этих самых мутаций выглядит неестественным, – указал Кузнецов. – Такое ощущение, что собрали абсолютно все мутации известных коронавирусов и поместили в один носитель. С точки зрения нормальной логики возникновение такого штамма в естественной среде маловероятно. Предположение Чумакова достаточно логично, если убрать из него британских ученых. Это можем быть и мы, и китайцы, и американцы, и кто угодно. «Британские ученые» возникли только потому, что вирус появился в Южной Африке, а это зона Британского Содружества».

Вирус искусственного происхождения или модифицированный природный вирус – не «бином Ньютона» по нынешним временам, считает эксперт. «Вирус – это совокупность белков, которые кодируются внутри белкового коксида рибонуклеиновыми кислотами. Собери нить РНК – она будет кодировать белки, и появится вирус. Мы видим множество разговоров по поводу так называемых gain-of-finction-исследований, когда в некий вирус или бактерию добавляют какой-то ген, который кодирует определенный белок, а вирус или бактерия получают абсолютно новые функции», – указал Кузнецов. Ситуация с коронавирусом вызывает мысли о его искусственном происхождении даже у взвешенных людей, консервативных ученых, подчеркнул собеседник.

«То, что происходит последние два года, выглядит абсолютно неестественно. Я бы сказал, что «конспирологи» – это те, кто говорят, что все происходящее имеет чисто природные причины. Они точно не учитывают огромного количества поступающей информации. А нормальная логика здравого человека заставляет предположить, что за всем этим есть какая-то «злая» воля. Или «добрая», – заявил Глеб Кузнецов.

Добавим, что совсем недавно тот же Чумаков озвучил совсем иное предположение о природе «омикрона». В начале прошлой недели в интервью Ura.ru вирусолог отметил: «Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса».

В любом случае появление «омикрона» говорит о том, что вирус, вызывающий COVID-19, перешел во вторую стадию эволюции, полагает Чумаков. Он пояснил – первая фаза развития коронавирусной инфекции предполагает усиление заразности и болезнетворности. «Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши», – указал специалист. На второй стадии вирус начинает адаптироваться, подстраиваться под людей, меняя определенные компоненты. После адаптации вирус уменьшает патогенность, потом следует переход к привычной форме сезонных инфекций, предположил Чумаков.

При этом напомним, что в начале недели стало известно о первом умершем от «омикрона» в Британии. В России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. Справедливости ради отметим, что у подавляющего большинства заразившихся омикрон-штаммом заболевание проходит в легкой форме. Надо указать, что все пациенты были вакцинированы, что говорит и о способности штамма «пробивать» защиту, которую дает прививка, и о том, что рано судить об «ослабленности» омикрон-мутации коронавируса. Ведь судить можно только по тому, как болезнь протекала в организмах людей вакцинированных, а следовательно более защищенных от ковида.