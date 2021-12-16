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30 минут назад

В Google назвали причину удаления канала RT Deutsch на YouTube

Аккаунт телеканала RT Deutsch был удален на YouTube за обход наложенных на RT DE в сентябре ограничений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Google в России.

В Google объяснили удаление канала RT Deutsch на YouTube
Фото: ReutersReuters

"У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых говорится о том, что разрешено на платформе. Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг сообщалось, что онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch.

Наука и техника,Google,Russia Today,ИТАР-ТАСС,
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