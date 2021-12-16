В Google объяснили удаление канала RT Deutsch на YouTube

"У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых говорится о том, что разрешено на платформе. Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", - говорится в сообщении.