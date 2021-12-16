Российские ученые обнаружили огромные залежи льда на Марсе

Российские ученые обнаружили на Марсе область с залежами льда. Об этом «Звезде» рассказал заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. По его словам, эта область находится практически в центре Долины Маринера.
«Там есть очень интересное образование. Это каньон, который называется Долина Маринера: гигантское образование на поверхности, расщелина с востока на запад примерно на четыре тысячи километров и достаточно глубокая, там в отдельных местах глубина семь километров. И вот на дне этого каньона оказалось, что поток нейтронов указывает на очень высокое содержание воды: это примерно 41 тысяч квадратных километров, больше чем в два с половиной раза превышает, например, поверхность Ладожского озера», - пояснил ученый.
Ученый добавил, что открытие было сделано по результатам анализа данных российского прибора FREND на борту российско-европейского орбитального аппарата TGO. Устройство способно оценивать поток нейтронов, указывающий на содержание водорода под поверхностью, на глубину до одного метра.