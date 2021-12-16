Когда уровень мирового океана поднимется до опасной отметки

Учёные из Университета штата Орегон в ходе продолжительных исследований выяснили, что в ближайшем будущем может произойти катастрофа — обрушится ледник Туэйтса, находящийся в Западной Антарктиде. В силу его обрушения уровень мирового океана поднимется на 0,6 метра, что опасно для жизни на планете.
Согласно заявлению исследователей, которое они сделали на конференции Американского геофизического общества, Восточный шельфовый ледник, который частично опирается на треть ледника Судного дня — так ещё называют ледник Туэйтса — оторвётся и сползёт в воду. От этого уровень океана поднимется на 25%. При этом учёные подчеркнули, что шельфовая часть всё слабее держится за дно мелководья.
Также учёные предупредили, что от сухопутной части ледника к центру его шельфовой части распространяются трещины со скоростью 2 километра в год. И когда эти трещины пересекутся с теми, которые находятся у основания дна, ледник обрушится за 5 лет, очень быстро.