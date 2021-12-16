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2 часа назад

Когда уровень мирового океана поднимется до опасной отметки

Учёные из Университета штата Орегон в ходе продолжительных исследований выяснили, что в ближайшем будущем может произойти катастрофа — обрушится ледник Туэйтса, находящийся в Западной Антарктиде. В силу его обрушения уровень мирового океана поднимется на 0,6 метра, что опасно для жизни на планете.

Когда уровень мирового океана поднимется до опасной отметки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно заявлению исследователей, которое они сделали на конференции Американского геофизического общества, Восточный шельфовый ледник, который частично опирается на треть ледника Судного дня — так ещё называют ледник Туэйтса — оторвётся и сползёт в воду. От этого уровень океана поднимется на 25%. При этом учёные подчеркнули, что шельфовая часть всё слабее держится за дно мелководья.

Также учёные предупредили, что от сухопутной части ледника к центру его шельфовой части распространяются трещины со скоростью 2 километра в год. И когда эти трещины пересекутся с теми, которые находятся у основания дна, ледник обрушится за 5 лет, очень быстро.

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