МС-21-300 совершил свой первый тренировочный полет

Пресс-служба Иркутского международного аэропорта сообщила, что новый российский авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет в аэропорту Иркутска, пролетев 4000 километров.

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Также в сообщении говорится, что первый тренировочный полет прошел в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта.

Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4000 километров, приземлился в Иркутске 15 декабря в 19:30 (14:30 мск) Пресс-служба аэропорта Иркутска