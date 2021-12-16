МС-21-300 совершил свой первый тренировочный полет

Пресс-служба Иркутского международного аэропорта сообщила, что новый российский авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет в аэропорту Иркутска, пролетев 4000 километров.
Также в сообщении говорится, что первый тренировочный полет прошел в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта.
Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4000 километров, приземлился в Иркутске 15 декабря в 19:30 (14:30 мск) Пресс-служба аэропорта Иркутска
В ходе пройденных испытаний в Иркутске, экипаж самолета успешно испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации. Минпромторг России рассчитывает на окончание сертификации самолета МС-21 до конца 2021 года. Ранее, оператор сотовой связи Tele2 объявил о запуске безлимитного интернета для пассажиров авиалайнеров. Услуга будет работать в сетях AeroMobile и SITAONAIR.