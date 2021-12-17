В США рекомендовали не применять вакцину Johnson & Johnson

Эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson. Причиной такого решения стали осложнения с тромбами, сообщает РИА Новости.

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Эксперты проголосовали за рекомендацию, согласно которой при наличии других вакцин, произведённых по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna, следует использовать именно их.

Рекомендации появились по причине выявления врачами в США десятков случаев осложнений с формированием тромбов у людей, которые прививались вакциной Johnson & Johnson. При этом осложнения всё ещё крайне редки.

Теперь в регуляторе CDC должны решить, придерживаться ли совета собственных экспертов. Ещё в апреле было приостановлено применение вакцины Johnson & Johnson, однако позже его возобновили, прислушавшись к рекомендациям учёных.