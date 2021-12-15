Бабуины нашли оптимальную стратегию расставания

Американские приматологи решили исследовать, каким образом у бабуинов образуются новые социальные группы, в результате определив оптимальную стратегию расставания у этого вида приматов. О результатах исследования сообщило издание NPR. Ученые выдвинули две гипотезы.

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Согласно одной из них, бабуины в результате коммуникации и кооперации постепенно уходят из старой стаи, формируя новую. Согласно другой, сообщества обезьян распадаются резко по инициативе деспотичных вожаков. В результате длительного наблюдения было выявлено, что верна первая гипотеза, и расставания в обществе бабуинов могут длиться неделями, а то и месяцами на протяжении которых ведутся "переговоры".

При этом, зачастую агрессивные особи, которые не могут правильно и безвредно для других разрушить старые социальные связи, выстроив новые, зачастую становятся изгоями в стае.

"Всегда можно найти кого-то, кто говорит: вот, бабуины показывают нам, что у вас не должно быть деспотического расставания, и плохо просто бросать кого-то и уходить", - подытожил другой приматолог.