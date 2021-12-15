Названы два необычных симптома «омикрон»-штамма COVID-19

Пациенты из Южной Африки с «омикрон»-штаммом коронавируса жаловались на першение в горле и боль в пояснице, пишет газета The Telegraph.

Эти симптомы ранее не были характерны для коронавируса.

Доктор Райан Ноах, исполнительный директор страховой компании Discovery Health, специализирующейся на медицинском страховании, рассказал изданию, что наблюдение за 78 тысячами больных «омикрон»-штаммом коронавируса в ЮАР позволило сделать выводы о том, что пациенты с новым вариантом COVID-19 на 23% реже попадают в больницы по сравнению с теми, у кого выявили дельта-штамм.

При этом Ноах подчеркнул, что делать выводы о более легком течении «омикрона» пока рано.