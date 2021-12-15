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38 минут назад

Названы два необычных симптома «омикрон»-штамма COVID-19

Пациенты из Южной Африки с «омикрон»-штаммом коронавируса жаловались на першение в горле и боль в пояснице, пишет газета The Telegraph.

Эти симптомы ранее не были характерны для коронавируса.

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Доктор Райан Ноах, исполнительный директор страховой компании Discovery Health, специализирующейся на медицинском страховании, рассказал изданию, что наблюдение за 78 тысячами больных «омикрон»-штаммом коронавируса в ЮАР позволило сделать выводы о том, что пациенты с новым вариантом COVID-19 на 23% реже попадают в больницы по сравнению с теми, у кого выявили дельта-штамм.

При этом Ноах подчеркнул, что делать выводы о более легком течении «омикрона» пока рано.

Ранее британские терапевты рассказали, что самыми распространенными симптомами при «омикрон»-штамме являются першение в горле, постоянная усталость, сухой кашель, мышечные боли и ночная потливость. При этом инфекция может также вызывать хорошо известные симптомы: насморк, лихорадку, кашель, боль в голове и горле, а также потерю вкуса и запаха.

Наука и техника,Видео,РАН,Daily Telegraph,
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