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39 минут назад

На Марсе нашли признаки гигантского ледника из воды

Ученые Института космических исследований РАН сообщили о возможном обнаружении гигантского скопления на Марсе водного льда на дне долин Маринер. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте института.

На Марсе нашли признаки гигантского ледника из воды
Фото: ESA / DLR / FU BerlinESA / DLR / FU Berlin

Исследователи проанализировали данные, полученные нейтронным телескопом FREND на борту аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». FREND предназначен для картирования источников потока нейтронов с поверхности Марса с высоким пространственным разрешением. Такими источниками являются скопления атомов водорода (например, в составе молекул воды) в приповерхностном слое Красной планеты глубиной до одного метра. Потоки нейтронов возникают при бомбардировке водяного льда космическими лучами.

Ученые обнаружили, что в районе каньона Кандора в долинах Маринер находится область с признаками большого скопления водорода. В пересчете на воду это должно соответствовать массовой доле в веществе около 40 процентов. Такое количество может быть связано с наличием огромного ледника из водного льда. В этом случае его площадь достигает 41 тысячи квадратных километров. Однако подтвердить его существование помогут будущие марсианские экспедиции.

Известно, что водород наиболее распространен в полярных районах вечной мерзлоты по сравнению с экваториальной полосой, где приповерхностный лед быстро сублимируется. Вода здесь содержится, как правило, в составе гидратированных минералов или в виде мономолекулярного слоя на поверхности реголита. Однако низкое разрешение имеющихся карт до сих пор не позволяло выявить отдельные районы, обогащенные водородом благодаря особенностям рельефа.

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