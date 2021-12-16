В центре Гамалеи раскрыли подробности о лекарстве от COVID-19

Центр имени Н.Ф. Гамалеи подал первый патент, связанный с созданием лекарства от коронавируса. Позже ученые планируют запатентовать еще несколько соединений, сообщают «Известия».

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Из 500 тысяч возможных соединений для будущего лекарства ученые выбрали 25-30, которые сейчас дорабатывают с помощью химического синтеза для большей эффективности. Ученые уже подали патент на формулу вещества, которое может лечь в основу препарата от COVID-19.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл подробности о создании лекарства. Он подчеркнул, что сейчас перепрофилированные лекарства подавляют коронавирус на полтора-два порядка. Гинцбург выразил надежду, что когда препарат начнут испытывать на человеке, то он сохранит «три-четыре порядка такой подавляющей активности».

«Пока идет чисто поисковая работа. Но по технологии создания у нас все есть», — подчеркнул Гинцбург.

Ранее в центре Гамалеи назвали сроки одобрения нового лекарства от коронавируса. Заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов допустил, что это может произойти в ближайшие 4-5 месяцев.